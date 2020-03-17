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17 марта 2020, 16:52 15

В Киеве людей без медицинских масок не будут пускать в общественный транспорт

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17 марта 2020, 16:52 15
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Со среды, 18 марта в наземном общественном транспорте Киева обязательное ношение медицинских защитных масок
Фото: pixabay
Со среды, 18 марта в наземном общественном транспорте Киева обязательное ношение медицинских защитных масок

Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает RegioNews.

"Допуск к пассажирского транспорта будет исключительно в маске. Тех, кто не имеет маски - не будет допускаться к перевозке", - сказал Поворозник.

Он также напомнил, что в салоне общественного транспорта может одновременно находиться не более 10 пассажиров.

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Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом, два из которых - в Киеве.

В "Киевпастрансе" призвали соблюдать правила карантина в Киеве, и не превышать разрешенное количество людей в общественном транспорте.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.


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