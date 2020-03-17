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17 березня 2020, 16:28

Повернулася з Парижа: у Миколаєві дружину директора ДЖКГ перевіряють на коронавірус

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17 березня 2020, 16:28
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Дружина директора департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Сергія Коренєва госпіталізовано у Миколаївську обласну інфекційну лікарню після поїздки до Франції
Фото: NikLife
Дружина директора департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Сергія Коренєва госпіталізовано у Миколаївську обласну інфекційну лікарню після поїздки до Франції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Новини-N".

Повідомляється, що Сергій Коренєв разом з дружиною відпочивали у Франції, в тому числі побували і в Парижі. Подружжя повернулися з поїздки наприкінці минулого тижня.

Після повернення додому дружина Коренєва відчула себе погано, у неї піднялася температура. У четвер, 12 березня, вона звернулася за медичною допомогою - з урахуванням пандемії коронавіруса, жінка була госпіталізована в Миколаївську обласну інфекційну лікарню.

В даний час вона проходить обстеження, взяті проби на коронавірусну інфекцію, які відправлені в Київ.

Сам Сергій Коренєв повідомив, що він почуває себе нормально, ніяких ознак погіршення здоров'я у нього немає.

Що стосується дружини, то Коренєв розповів, що єдиним симптомом, який змусив звернутися до лікарів було підвищення температури до 37,2-37,3 градуса. Самопочуття її задовільне. Остаточно діагноз стане зрозумілим після одержання результатів відповідних аналізів.

Нагадаємо, що у Миколаєві виділили близько 60 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом.

Крім того, в Миколаєві магазини не виконують карантинні обмеження і продовжують працювати.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який регламентує порядок протидії коронавирусу.

Українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус, також будуть оплачувати лікарняні, а незаможним пенсіонерам у зв'язку з коронавірусом доплатять по тисячі гривень.


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