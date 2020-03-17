Україна почала вивозити своїх громадян з Єгипту
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Facebook.
"Єгипет - SkyUp Airlines почав вивозити наших людей з Шарма... Вранці вже 5 літаків на Бориспіль, 1 - на Львів. Консул допомагає", - написав він.
Також міністр зазначив, що спільно з міністром інфраструктури Владиславом Кріклієм працюють з туроператорами і авіакомпаніями, щоб допомогти українським громадянам.
У прес-службі МЗС України повідомили, що до України вже повернулися 1,5 тисячі громадян, які перебували на курортах Єгипту і не змогли вчасно вилетіти через введення карантину.
Зокрема, 17 березня до аеропорту "Бориспіль" прибуло вже шість рейсів, які повернули 1146 українських громадян. Також два літаки прибули до Львова і один – до Харкова.
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