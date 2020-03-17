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17 березня 2020, 11:37 12

Україна почала вивозити своїх громадян з Єгипту

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17 березня 2020, 11:37 12
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Україна почала вивозити громадян з Єгипту - до Києва та Львова з Шарм-ель-Шейха повернуться 6 літаків з українцями
Фото: facebook/dmytro.kuleba
Україна почала вивозити громадян з Єгипту - до Києва та Львова з Шарм-ель-Шейха повернуться 6 літаків з українцями

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Facebook.

"Єгипет - SkyUp Airlines почав вивозити наших людей з Шарма... Вранці вже 5 літаків на Бориспіль, 1 - на Львів. Консул допомагає", - написав він.

Також міністр зазначив, що спільно з міністром інфраструктури Владиславом Кріклієм працюють з туроператорами і авіакомпаніями, щоб допомогти українським громадянам.

У прес-службі МЗС України повідомили, що до України вже повернулися 1,5 тисячі громадян, які перебували на курортах Єгипту і не змогли вчасно вилетіти через введення карантину.

Зокрема, 17 березня до аеропорту "Бориспіль" прибуло вже шість рейсів, які повернули 1146 українських громадян. Також два літаки прибули до Львова і один – до Харкова.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд, Болгарія оголосить список країн, чиїх громадян не будуть пускати в країну.

Укрзалізниця скасовує потяги до Польщі - у ніч на 15 березня призупиняється пасажирське залізничне сполучення з Польщею.

16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.


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