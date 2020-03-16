Зеленский призвал запретить плановые операции и перепрофилировать больницы

Президент Украины Владимир Зеленский предложил осуществлять в больницах только срочные и неотложные меры

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил осуществлять в больницах только срочные и неотложные меры

Об этом он сказал в своем видеообращении, передает RegioNews.

Отмечается, что соответствующие решения он будет предлагать на запланированном на вечер заседании правительства.

"Министерству здравоохранения - временно запретить плановые мероприятия и плановые операции. Осуществлять только срочные и неотложные меры", - сказал Зеленский.

По его мнению, медучреждения нужно максимально подготовить и перепрофилировать для приема и лечения инфицированных больных в тяжелом состоянии.

Также он предложил разработать механизм доставки лекарств работниками "Укрпочты" для пожилых людей.

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Напомним, "Укрзализныця" вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов.

По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.