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16 березня 2020, 18:41 5

Повернулися з Італії: шістьох миколаївців перевіряють на коронавірус

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16 березня 2020, 18:41 5
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У шістьох мешканців Миколаєва, які нещодавно повернулися з Італії, підозрюють коронавірус COVID-19
Фото: скрін з відео
У шістьох мешканців Миколаєва, які нещодавно повернулися з Італії, підозрюють коронавірус COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НикВести.

16 березня в ході брифінгу щодо ситуації з коронавірусом в Миколаївській області начальник управління охорони здоров'я ОДА Павло Георгієв розповів, що ситуація в Миколаївській області стабільна.

"На сьогоднішній день, в інфекційній лікарні в ізоляції знаходяться 6 пацієнтів з підозрою на захворювання коронавіруса. Біологічний матеріал відібрано відповідно до діючих алгоритмів і відправлений через лабораторний центр в Київ в референс-лабораторію. Стан пацієнтів не викликає загроз, тому чекаємо результатів аналізів, і буде визначатися подальша тактика і умови ізоляції та перебування цих пацієнтів у стаціонарі. Обласна інфекційна лікарня працює в штатному режимі, також, як і всі інші лікувальні установи", - розповів Павло Георгієв.

Як відомо, Миколаївська міська рада прийняла рішення про виділення 15 мільйонів гривень для протидії поширення інфекційного вірусу COVID-19.

Нагадаємо, що у Миколаєві припиняють роботу всіх місць розважального характеру.

Також нагадаємо, що 16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

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