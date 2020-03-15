Советы от президента: что делать, если подозреваете коронавирус

Украинцев просят сразу же вызывать скорую в случае наличия температуры выше 38 градусов и затрудненного дыхания

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Украинцев просят сразу же вызывать скорую в случае наличия температуры выше 38 градусов и затрудненного дыхания

Офис Президента опубликовал видеосоветы для украинцев как вести себя, если чувствуете симптомы ОРВИ или подозреваете коронавирус, пишет RegioNews. Соответствующее видео обнародовано на Facebook странице ведомства.

В частности, в ОП призывают оставаться дома в случае, если у человека есть симптомы вирусной инфекции. Офис президента уверяет, что Украина готова к возможному распространению нового коронавируса.

"Как действовать, если чувствуете у себя симптомы ОРВИ или подозреваете, что заболели коронавирусом? Оставайтесь дома и позвоните семейному врачу. Он решит, нужна ли изоляция и госпитализация. Но если у вас температура выше 38 градусов и трудно дышать - сразу вызывайте скорую. Если коронавирус подтвердится, будут проведены все необходимые медицинские процедуры. Украина готова к возможному распространению заболевания", - отмечается в видеоролике.

Напомним, в Украине рассматривают возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавирус в мире.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

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