Советы от президента: что делать, если подозреваете коронавирус
Офис Президента опубликовал видеосоветы для украинцев как вести себя, если чувствуете симптомы ОРВИ или подозреваете коронавирус, пишет RegioNews. Соответствующее видео обнародовано на Facebook странице ведомства.
В частности, в ОП призывают оставаться дома в случае, если у человека есть симптомы вирусной инфекции. Офис президента уверяет, что Украина готова к возможному распространению нового коронавируса.
Як діяти, якщо відчуваєте в себе симптоми ГРВІ або ж маєте підозру, що захворіли на коронавірус?
Як діяти, якщо відчуваєте в себе симптоми ГРВІ або ж маєте підозру, що захворіли на коронавірус?Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 15 березня 2020 р.
"Как действовать, если чувствуете у себя симптомы ОРВИ или подозреваете, что заболели коронавирусом? Оставайтесь дома и позвоните семейному врачу. Он решит, нужна ли изоляция и госпитализация. Но если у вас температура выше 38 градусов и трудно дышать - сразу вызывайте скорую. Если коронавирус подтвердится, будут проведены все необходимые медицинские процедуры. Украина готова к возможному распространению заболевания", - отмечается в видеоролике.
Напомним, в Украине рассматривают возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавирус в мире.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
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