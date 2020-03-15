Дніпро виділило 34 мільйони на медтехніку для боротьби з коронавірусом

Дніпровська лікарня придбаває обладнання для анестезії та апарати для вентиляції легенів на 34 мільйони гривень

ФОТО: БІОМЕД

Дніпровська лікарня придбаває обладнання для анестезії та апарати для вентиляції легенів на 34 мільйони гривень

Про це повідомляють Наші гроші, пише RegioNews.

11 березня міська клінічна лікарня № 21 оголосила про намір укласти дві угоди про закупівлю медобладнання через загрозу коронавирусу на загальну суму 34,3 млн грн. Про це повідомляється в системі "Прозорро".

Лікарня закуповує ультразвукову діагностичну систему за 1,2 млн і обладнання для анестезії та реанімації на суму 32,83 млн грн. Його ціни невідомі, тому угоду ще не уклали.

Все обладнання закуповують за переговорною процедурою через гостру необхідність для запобігання поширенню коронавіруса на території України.

Дніпровська міськрада 3 березня виділила Департаменту охорони здоров'я населення з резервного фонду міського бюджету кошти в сумі 98 млн грн. Вони повинні піти на виготовлення інформаційної продукції, придбання медичних інструментів, виробів і обладнання, ліків, діагностичних, дезінфікуючих та антисептичних засобів, засобів індивідуального захисту .

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