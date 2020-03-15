У Києві продають маски за "драконівськими" цінами
Обурливі фото опублікував юрист і підприємець Юрій Бауман у мережі Facebook, пише RegioNews.
Він зазначив, що в упаковці за 1200 гривень є лише 50 масок. Отже вартість однієї медичної маски - 24 гривні. Ще до карантину медична маска коштувала від 1 гривні до 5 гривень за штуку.
За словами Баумана, друзі попросили його опублікувати фотографії, щоб привернути увагу Антимонопольного комітету України.
Сьогодні потрапив в Novus на : вулиці Здолбунівська, 7Г. Їхав до друзів на день народження, хотів купити солодощі ....Опубліковано Yuri Bauman Субота, 14 березня 2020 р.
У коментарях один із користувачів прикріпив скріншот екрану телефону, на якому показані ціни за медичні маски, які продаються у найближчих аптеках. Вартість доходить до 2400 гривень за пачку, в якій 100 штук.
Один із коментаторів додав, що в Івано-Франківську 1 така маска коштує близько 50 гривень.
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