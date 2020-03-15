В Україні можуть обмежити роботу закладів громадського харчування, - Ємець

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19

Фото: sensum.pro

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19

Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ, пише RegioNews.

Про це обмеження Ілля Ємець заявив під час обговорення законопроекту "Про протидію коронавірусу", який розробляє Міністерство охорони здоров’я.

"Досвід іноземних країн показує, що закриття закладів громадського харчування – дієвий захід у боротьбі з коронавірусом. Вважаю, що нам треба діяти на випередження, чітко та рішуче”, - зазначив голова МОЗ Ілля Ємець.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

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