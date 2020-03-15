Українці, які відпочивали в Єгипті, відбуватимуть карантин

Українські туристи у Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх та Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5* та Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* перебуватимуть на карантині у Єгипті

Українські туристи у Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх та Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5* та Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* перебуватимуть на карантині у Єгипті

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