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15 березня 2020, 10:55 43

Українці, які відпочивали в Єгипті, відбуватимуть карантин

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15 березня 2020, 10:55 43
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Українські туристи у Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх та Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5* та Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* перебуватимуть на карантині у Єгипті
Українські туристи у Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх та Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5* та Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* перебуватимуть на карантині у Єгипті

Про це йдеться на Facebook сторінці Міністерства інфраструктури України, пише Regionews.

Якщо лабораторні тести після закінчення карантину не виявлять випадків захворювання на COVID-19 або підозр на зараження ним, наші туристи зможуть повернутися додому. Їх просять перебувати на зв’язку з своїми туроператорами та представниками МЗС.

Нагадаємо, в єгипетських готелях днями виявили людей з підозрою на коронавірус.

Актуальна інформація про міжнародне сполучення та роботу пунктів пропуску на кордоні: Q & A - Коли Україна закриває...

Опубліковано Міністерство інфраструктури України Субота, 14 березня 2020 р.

Хроніку коронавірусу в Україні можна прочитати тут.

Нагадаємо, 16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Коронавірус: коли і для кого сусідні держави закривають кордони.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.


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