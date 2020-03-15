Українці, які відпочивали в Єгипті, відбуватимуть карантин
Про це йдеться на Facebook сторінці Міністерства інфраструктури України, пише Regionews.
Якщо лабораторні тести після закінчення карантину не виявлять випадків захворювання на COVID-19 або підозр на зараження ним, наші туристи зможуть повернутися додому. Їх просять перебувати на зв’язку з своїми туроператорами та представниками МЗС.
Нагадаємо, в єгипетських готелях днями виявили людей з підозрою на коронавірус.
Актуальна інформація про міжнародне сполучення та роботу пунктів пропуску на кордоні: Q & A - Коли Україна закриває...Опубліковано Міністерство інфраструктури України Субота, 14 березня 2020 р.
Хроніку коронавірусу в Україні можна прочитати тут.
Нагадаємо, 16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.
З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
Коронавірус: коли і для кого сусідні держави закривають кордони.
Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.
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