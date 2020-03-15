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15 марта 2020, 11:43 54

Граница закрывается: кто сможет въехать в Украину, а кто нет

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15 марта 2020, 11:43 54
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В МИД Украины разъяснили, для кого будет действовать запрет на въезд после закрытия украинской границы и какие категории иностранных граждан все еще смогут попасть в страну
В МИД Украины разъяснили, для кого будет действовать запрет на въезд после закрытия украинской границы и какие категории иностранных граждан все еще смогут попасть в страну

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на МИД Украины.

С 16 марта 2020 года с 00 часов 00 минут до 00 часов 00 минут 3 апреля (в ночь с 2 на 3 апреля) прекращается въезд на территорию Украины для иностранцев и лиц без гражданства. Запрет на въезд может быть отменен или продолжен в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в мире.

Все граждане Украины имеют право на пересечение государственной границы для возвращения на территорию Украины. По состоянию на сейчас Украина не устанавливала ограничений на выезд. Но другая страна, в которой выезжает гражданин может иметь ограничения на въезд, подчеркнули в МИД.

Гражданам Украины следует помнить, что с 17 марта Украина временно закрывает международное регулярное пассажирское сообщение. То есть вернуться самолетом будет невозможно. Также в это время будут закрыты пункты пропуска через государственную границу для железнодорожного и автобусного сообщения.

Иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине, могут въехать на территорию Украины так же, как и граждане Украины.

Также въезд разрешен для людей, которые являются супругами или детьми граждан Украины, работниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажа.

Кроме того, предусмотрены исключения для определенных групп иностранцев. Решение об их допуске будет принимать МИД совместно с Государственной пограничной службой Украины. Например, если необходимо прибытия в Украину врачей или других специалистов.

Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

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