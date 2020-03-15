Граница закрывается: кто сможет въехать в Украину, а кто нет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на МИД Украины.
С 16 марта 2020 года с 00 часов 00 минут до 00 часов 00 минут 3 апреля (в ночь с 2 на 3 апреля) прекращается въезд на территорию Украины для иностранцев и лиц без гражданства. Запрет на въезд может быть отменен или продолжен в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в мире.
Все граждане Украины имеют право на пересечение государственной границы для возвращения на территорию Украины. По состоянию на сейчас Украина не устанавливала ограничений на выезд. Но другая страна, в которой выезжает гражданин может иметь ограничения на въезд, подчеркнули в МИД.
Гражданам Украины следует помнить, что с 17 марта Украина временно закрывает международное регулярное пассажирское сообщение. То есть вернуться самолетом будет невозможно. Также в это время будут закрыты пункты пропуска через государственную границу для железнодорожного и автобусного сообщения.
Иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине, могут въехать на территорию Украины так же, как и граждане Украины.
Также въезд разрешен для людей, которые являются супругами или детьми граждан Украины, работниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажа.
Кроме того, предусмотрены исключения для определенных групп иностранцев. Решение об их допуске будет принимать МИД совместно с Государственной пограничной службой Украины. Например, если необходимо прибытия в Украину врачей или других специалистов.
Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
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