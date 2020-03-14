Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус

Міністр охорони здоров'я різко висловився щодо наслідків коронавірусу

Фото: телеграм-канал МОЗ

Міністр охорони здоров'я різко висловився щодо наслідків коронавірусу

Учора, 13 березня, провели засідання профільного комітету Верховної Ради, інформує RegioNews.

"Між іншим, цей вірус дітей не вражає, а зараз помруть усі пенсіонери", – сказав Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець.

Пізніше міністр пояснив, що про уразливість літніх людей до нового вірусу заявив з огляду на світові тенденції та підсумки медичних досліджень, повідомляють в телеграм-каналі МОЗ.

"Хочу окремо пояснити тезу про особливу вразливість до інфікування людей похилого віку. Згідно зі світовою тенденцію та медичними дослідженнями, вони мають чи не найвищий ризик зараження та подальших летальних наслідків. Саме тому МОЗ України приділяє особливу увагу цій категорії населення, вживає заходів, проводить інформаційну кампанію, щоб знизити такі ризики", – заявив Ємець.

Він закликав громадян України приділити особливу увагу літнім батькам і забезпечити їх усім необхідним.

16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

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