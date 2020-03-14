Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе

Министр здравоохранения резко высказался относительно последствий коронавируса

Фото: телеграм-канал МОЗ

Министр здравоохранения резко высказался относительно последствий коронавируса

Вчера, 13 марта, провели заседание профильного комитета Верховной Рады, передает RegioNews.

"Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры", – сказал Министр здравоохранения Украины Илья Емец.

Позже министр объяснил, что об уязвимости пожилых людей к новому вирусу заявил, учитывая мировые тенденции и итоги медицинских исследований, сообщают в телеграмм-канале МОЗ.

"Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию людей пожилого возраста. Согласно мировой тенденции и медицинскими исследованиями, они имеют самый высокий риск заражения и дальнейших летальных последствий. Именно поэтому МОЗ Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски", – заявил Емец.

Он призвал граждан Украины уделить особое внимание пожилым родителям и обеспечить их всем необходимым.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавирус в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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