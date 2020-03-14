В МОЗ опровергли информацию относительно четвертого случая заболевания коронавирусом

В МОЗ просят доверять информации только из официальных источников

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В МОЗ просят доверять информации только из официальных источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграм-канал Министерства охраны здоровья.

"По состоянию на 13 часов 14 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. В Черновицкой области – два случая и в Житомирской - один (летальный случай)", - говорится в сообщении.

Необходимость опровержения возникла через распространенную в некоторых СМИ информацию относительно зафиксированного четвертого случая заболевания коронавирусом. Сообщалось, что COVID-19 обнаружен у женщины из Тернопольской области, которая недавно вернулась из Италии.

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 67 сообщений о подозрении на COVID-19, из них подтверждены 3 случая.

Напомним, 16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Коронавирус: когда и для кого соседние государства закрывают границы.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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