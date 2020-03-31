На КПП "Порубне" на Буковині далекобійники провели мирний протест
Про це пише RegioNews з посиланням на ІА АСС.
Майже 50 перевізників зосередилися біля КПП "Порубне" з вимогою до влади вирішити проблему повернення в Україну 800 людей, які вже 10 днів заблоковані на кордоні між Туреччиною і Болгарією.
Серед заблокованих на закинутому аеродромі без їжі, води і елементарних зручностей – 90 буковинців. Їх не випускають, бо Туреччина 21 березня закрила свої кордони через пандемію коронавірусу.
До протестувальників на Порубне приїхали представники ГУ Нацполіції у Чернівецькій області та радниця голови Чернівецької ОДА Наталія Райлян. Вона повідомила, що переговори з МЗС та Мінінфраструктури щодо повернення буковинців додому тривають ще з минулої п’ятниці.
Прес-служба МЗС у коментарі 24 каналу повідомила, що станом на сьогодні на болгарсько-турецькому кордоні перебуває 55 вантажних авто. Справа перебуває на контролі посольства України в Турецькій Республіці та МЗС України.
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