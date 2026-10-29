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29 жовтня 2026, 08:42

Загинула 16-річна пасажирка: на Житомирщині затримали нетверезу водійку

29 жовтня 2026, 08:42
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Фото: Національна поліція
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На Олевщині Житомирської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезої водійки. Унаслідок аварії загинула 16-річна дівчина, яка перебувала в авто

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що ДТП сталася 27 жовтня близько 16:45 поблизу села Ковалівки.

За попередніми даними правоохоронців, 23-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Mitsubishi Lancer, не впоралася з керуванням. Автівка з’їхала з дороги, зіткнулася з деревом і перекинулася на бік.

Унаслідок отриманих травм 16-річна жителька Олевської громади, яка була пасажиркою автомобіля, загинула на місці події.

Під час перевірки поліцейські встановили, що водійка перебувала за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Результат дослідження показав 2,43 проміле алкоголю в крові. Жінку затримали.

Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Нагадаємо, на Тернопільщині лоб у лоб зіткнулися два легкові автомобілі Opel та Ford. Внаслідок аварії водій Opel загинув на місці. Двоє дорослих та дитина, які перебували в авто Ford, отримали травми. Усіх трьох госпіталізували.

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