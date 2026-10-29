На Сумщині через атаки російських дронів постраждали восьмеро людей

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У Сумській громаді внаслідок атак російських безпілотників травмувалися 41-річний чоловік та 85-річна жінка. Пошкоджено магазин і транспортні засоби.

У Путивльській громаді через удар ворожого БпЛА поранення отримав 40-річний чоловік. Також пошкоджено гаражне приміщення.

Ще п'ятеро людей постраждали у Шосткинській громаді. Серед них – 55-річна жінка та чоловіки віком 32, 57, 48 і 40 років. Унаслідок атак пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

Крім того, руйнувань зазнали приватні будинки у Березівській, Верхньосироватській, Серединобудській, Тростянецькій та Миколаївській громадах.

За всіма фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

Нагадаємо, в середу, 28 жовтня, близько 19:00 російські війська завдали удару по цивільному підприємству в Сарненському районі Рівненської області. Загинув 42-річний чоловік із Хмельниччини.