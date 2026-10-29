На Сумщині через атаки російських дронів постраждали восьмеро людей
Протягом минулої доби російські війська завдали 93 удари по 31 населеному пункту Сумської області. Унаслідок ворожих атак травмувалися восьмеро людей
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
У Сумській громаді внаслідок атак російських безпілотників травмувалися 41-річний чоловік та 85-річна жінка. Пошкоджено магазин і транспортні засоби.
У Путивльській громаді через удар ворожого БпЛА поранення отримав 40-річний чоловік. Також пошкоджено гаражне приміщення.
Ще п'ятеро людей постраждали у Шосткинській громаді. Серед них – 55-річна жінка та чоловіки віком 32, 57, 48 і 40 років. Унаслідок атак пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.
Крім того, руйнувань зазнали приватні будинки у Березівській, Верхньосироватській, Серединобудській, Тростянецькій та Миколаївській громадах.
За всіма фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.
Нагадаємо, в середу, 28 жовтня, близько 19:00 російські війська завдали удару по цивільному підприємству в Сарненському районі Рівненської області. Загинув 42-річний чоловік із Хмельниччини.