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28 жовтня 2026, 22:56

На Сумщині під час розмінування загинули двоє саперів ДСНС

28 жовтня 2026, 22:56
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Фото: ДСНС
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У Шосткинському районі Сумської області 28 жовтня під час гуманітарного розмінування загинули двоє працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій — Олександр Ковальчук і Денис Сидорич

Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, передає RegioNews.

Загинули майор служби цивільного захисту, начальник групи механізованого розмінування Олександр Ковальчук та майстер-сержант служби цивільного захисту, сапер-оператор Денис Сидорич. Обидва служили в Мобільному рятувальному центрі швидкого реагування "Суми" ДСНС України.

"Сьогодні родина рятувальників переживає ще одну важку втрату. На Сумщині під час гуманітарного розмінування загинули наші колеги з Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Суми” ДСНС України — майор служби цивільного захисту, начальник групи механізованого розмінування Олександр Ковальчук та майстер-сержант служби цивільного захисту, сапер-оператор Денис Сидорич", — повідомив Андрій Даник.

За його словами, один із саперів загинув на місці вибуху. Іншого у критичному стані доправили до лікарні, однак медики не змогли його врятувати.

Олександру Ковальчуку було 32 роки. Понад 15 років він присвятив службі в ДСНС. Удома на нього чекали дружина, чотирирічний син і батьки.

Денису Сидоричу було 39 років. Він долучився до ДСНС у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У нього залишилися дружина, восьмирічний син і батьки.

Нагадаємо, що у Сумській області внаслідок російських обстрілів поранені двоє мирних жителів. Протягом доби російські війська 50 разів обстріляли 26 населених пунктів у 14 громадах регіону.

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