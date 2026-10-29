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29 жовтня 2026, 07:56

$7 тисяч за "списання" з війська: на Львівщині викрили схему з фіктивними діагнозами

29 жовтня 2026, 07:56
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Фото: Національна поліція
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На Львівщині правоохоронці викрили схему незаконного звільнення військовослужбовців зі служби за станом здоров'я

Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції, передає RegioNews.

До оборудки, за даними слідства, причетні ексзаступник командира військової частини та медикиня відомчої медичної установи.

За даними правоохоронців, колишній військовий посадовець, який перебував на пенсії, шукав серед знайомих військовослужбовців охочих звільнитися зі служби та пропонував їм допомогу в оформленні необхідних медичних документів.

Вартість послуг становила від 5 до 7 тисяч доларів. За ці гроші фігуранти обіцяли:

  • створити правдоподібну історію хвороби,
  • організувати проходження реабілітації в пансіонаті,
  • оформити документи про стаціонарне лікування без фактичного перебування пацієнта в медзакладі.

В одному з епізодів, за матеріалами слідства, військовому запропонували за 1500 доларів оформити восьмиденну госпіталізацію без перебування в лікарні. Ще 100 доларів він мав заплатити за контакт із лікаркою-невропатологинею, яка могла вплинути на колег для оформлення фіктивних медичних документів.

Підготовка документів тривала кілька місяців. Для створення видимості реального лікування військовослужбовців направляли на додаткові обстеження до інших лікарів. Також, за даними слідства, до медичних карток вносили вигадані діагнози та оформлювали направлення на денний стаціонар або військово-лікарську комісію. До запропонованого комплексу послуг входила й реабілітація в одному із санаторіїв Трускавця.

Правоохоронці задокументували діяльність фігурантів і затримали їх.

Обом повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Дніпрі викрили медсестру, яка за 12 тисяч доларів продавала списання зі служби. У серпні її затримали "на гарячому" одразу після того, як вона отримала гроші.

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