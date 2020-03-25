В Тернополе количество больных COVID-19 выросла до 8
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ "Тернопольский областной лабораторный центр МЗ Украины".
"По состоянию на 17 час.45 мин. 25 марта 2020г. в Тернопольской области зарегистрировано 8 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19", - говорится в сообщении.
Станом на 17 год.45 хв. 25.03.2020р. в Тернопільській області зареєстровано 8️⃣ лабораторно підтверджених випадків COVID-19🦠Опубліковано ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" Середа, 25 березня 2020 р.
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Напомним, по состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. МОЗ из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной коронавирусом. Это четвертая смерть от коронавируса в Украине.
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