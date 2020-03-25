До Китаю полетить другий літак за тестами на коронавірус

Рейс до Китаю, який має доставити в Україну наступну партію медичного вантажу, вже підготували, він вилетить 26 березня

Фото: ОПУ

Рейс до Китаю, який має доставити в Україну наступну партію медичного вантажу, вже підготували, він вилетить 26 березня

Про це повідомляється на сайті Офісу Президента, передає RegioNews.

Як розповів заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, літак доставить в Україну наступну партію ПЛР-тестів та медичних засобів для боротьби з поширенням коронавірусу.

"Завтра вантажитиметься новий борт, на якому прибуде 100 тисяч тестів. Додатково з Південної Кореї впродовж двох днів в Україну надійде ще 100 тисяч таких тестів. Таким чином, ми матимемо вже 250 тисяч ПЛР-тестів. Планується ще декілька таких партій з-за кордону", – повідомив він.

Він зазначив, що вже налагоджено виробництво вітчизняних тестів, які надійдуть до медустанов орієнтовно за 10 днів.

За його словами, всі регіони України вже отримали необхідні ПЛР-тести та реагенти.

Крім того, він нагадав, що в Україну першим рейсом з Китаю доправлено 250 тисяч експрес-тестів для швидкої діагностики.

Тимошенко уточнив, що чергова партія медзасобів з Китаю прибуде в Україну найближчими днями.

Нагадаємо, 23 березня літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.