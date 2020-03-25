До Китаю полетить другий літак за тестами на коронавірус
Про це повідомляється на сайті Офісу Президента, передає RegioNews.
Як розповів заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, літак доставить в Україну наступну партію ПЛР-тестів та медичних засобів для боротьби з поширенням коронавірусу.
"Завтра вантажитиметься новий борт, на якому прибуде 100 тисяч тестів. Додатково з Південної Кореї впродовж двох днів в Україну надійде ще 100 тисяч таких тестів. Таким чином, ми матимемо вже 250 тисяч ПЛР-тестів. Планується ще декілька таких партій з-за кордону", – повідомив він.
Він зазначив, що вже налагоджено виробництво вітчизняних тестів, які надійдуть до медустанов орієнтовно за 10 днів.
За його словами, всі регіони України вже отримали необхідні ПЛР-тести та реагенти.
Крім того, він нагадав, що в Україну першим рейсом з Китаю доправлено 250 тисяч експрес-тестів для швидкої діагностики.
Тимошенко уточнив, що чергова партія медзасобів з Китаю прибуде в Україну найближчими днями.
Нагадаємо, 23 березня літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.
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