Росія атакувала цивільне підприємство на Рівненщині: загинув 42-річний чоловік
У середу, 28 жовтня, близько 19:00 російські війська завдали удару по цивільному підприємству в Сарненському районі Рівненської області. Загинув 42-річний чоловік із Хмельниччини
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Унаслідок ворожого удару пошкоджено транспортні засоби, що перебували на території підприємства та поблизу нього, а також розташовані неподалік житлові будинки.
Рятувальники ліквідували пожежу. Вибухотехніки обстежили місце атаки та вилучили уламки ворожого безпілотника.
Слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині 28 жовтня внаслідок російських атак поранено п'ятеро людей, серед них 15-річний хлопець. Російські війська понад 40 разів атакували чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.