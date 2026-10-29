Туреччина готова долучитися до відновлення переговорів між Україною та РФ

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив про готовність Анкари долучитися до відновлення дипломатичного процесу між Україною та Росією для припинення війни

Про це повідомила пресслужба Ердогана в соціальній мережі X, передає RegioNews.

За повідомленням турецької сторони, Ердоган наголосив, що Туреччина готова підтримати зусилля, спрямовані на відновлення дипломатичного діалогу між Києвом і Москвою та завершення війни.

Під час розмови президенти також обговорили зміцнення відносин між США та Туреччиною.

Крім того, за словами Ердогана, сторони обговорили ситуацію в Ормузькій протоці та Ємені. Він зазначив, що Туреччина прагне сприяти врегулюванню проблем дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, Україна, США та Росія домовилися провести тристоронню зустріч на рівні переговорних команд у першій половині листопада. Водночас проведення переговорів залежить від позиції Москви, а для просування дипломатичного процесу Київ розраховує на подальший тиск Вашингтона на Росію

Раніше в МЗС заявили, що Україна готова до п'яти варіантів припинення вогню з Росією, які опрацьовує спільно з іншими країнами. Водночас для їхньої реалізації необхідна згода російської сторони.