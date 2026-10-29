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Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
29 жовтня 2026, 06:43

"Російські розводняки": як Європа піддається на маніпуляції Кремля

29 жовтня 2026, 06:43
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Вся ця дискусія, хто має говорити від обʼєднаної Європи – штучна
Вся ця дискусія, хто має говорити від обʼєднаної Європи – штучна
Фото: з відкритих джерел
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Викликана вона лише двома причинами: незавершеністю формування СЗППБ (Спільної зовнішньої політики і політики безпеки) або, скоріше, проблемами ії імплементації та російськими "хотєлками" – з ким би вони погодяться говорити, а з ким – ні.

Президент Франції Макрон вже "обпікся" минулого року. Німці уникли цього. Тепер от Фінляндія з Норвегією поговорили "в пустоту".

Правильний напрям – не вестися на ці "російські розводняки" і запропонувати тих, хто за посадою відповідає за зовнішні питання в ЄС + Велика Британія і, можливо, Норвегія. Якщо буде таке рішення ЄС – також доцільно було б включити додатково трійку країн Європейського Союзу – Німеччину, Францію і Польщу.

Не хочуть в Кремлі такої конфігурації, значить треба створити умови, щоб захотіли.

А спонтанні ініціативи окремих країн ЄС російською правлячою верхівкою будуть лише використовуватися для того, щоб розділяти Європу, а не для цілей відновлення миру.

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