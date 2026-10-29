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29 жовтня 2026, 00:07

Україна отримає від Нідерландів військову допомогу на 500 мільйонів євро

29 жовтня 2026, 00:07
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Фото: ОП
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Нідерланди готують для України новий пакет військової підтримки на 500 мільйонів євро, зокрема для протидії російським повітряним атакам

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції в Гаазі з премʼєр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, передає RegioNews із посиланням на Офіс президента.

Ппакет допомоги містить, зокрема, засоби ППО та безпілотники, призначені для захисту від безперервних російських повітряних ударів по цивільних об'єктах і критичній інфраструктурі.

"Ключовий дефіцит наразі в нас – ракети, антибалістичні ракети, щоб перехоплювати російську балістику. На балістику росіяни роблять ключову ставку в цій війні, особливо перед зимою. І нам потрібне зараз особливе сприяння саме в забезпеченні таким ресурсом боротися за життя. Ресурс цей у Європі є, у наших партнерів в Америці він є", – зазначив Зеленський.

Крім того, Нідерланди виділять €1,2 млрд невійськової підтримки на наступні три роки. Основна частина коштів піде на енергетику, водопостачання та відбудову. Допомога також охоплюватиме житло, гуманітарні потреби, охорону здоров’я, розмінування та інші напрями.

Також президент повідомив, що триває підготовка зустрічі в тристоронньому форматі, яка запланована в Абу-Дабі, і Україна розраховує, що до 10 листопада вона відбудеться.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що РФ не погодиться на серйозні мирні переговори, доки сподіватиметься досягти своїх цілей через тиск на Україну.

Україна, США та Росія домовилися провести тристоронню зустрічна рівні переговорних команд у першій половині листопада.

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