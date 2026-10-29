Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Загальні втрати особового складу ворога у війні проти України становлять понад 1 мільйон 584 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1560 окупантів, один танк, пʼять бронемашин, 25 артилерійських систем, чотири РСЗВ, 1614 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 272 одиниці автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 29.10.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, протягом 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об'єктах російської армії: вузол зв'язку, склади та майстерню БпЛА окупантів.