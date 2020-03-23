На Тернопільщині дезінфікували церкву, де служив хворий на COVID-19 священик
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
23 березня в місті Заліщики проведено дезінфекцію Української Греко-Католицької церкви Пресвятого Серця Христового, в якій правив настоятель з лабораторно підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція COVID-19.
Рятувальники у захисних костюмах та масках за допомогою оприскувачів дезінфікували поверхні церковних меблів спеціальним дезрозчином.
Нагадаємо, у Тернополі введена надзвичайна ситуація. Із 23 березня у Тернополі впроваджено низку обмежень і заходів для недопущення поширення коронавірусу на території області
В Тернополі встановили пункти пропуску. З 23 березня встановили 10 контрольно-пропускних пунктів для протидії COVID-19.
У Тернополі призупинили рух громадського транспорту, курсуватимуть спецрейси.
У Тернополі дезінфікують вулиці, зупинки, тротуари. Для знезараження користуються безпечним для населення дезрозчином "Біохлором".
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