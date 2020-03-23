14:24  23 березня
У МОЗ пояснили, в яких випадках "швидка" таки робитиме тести на коронавірус
14:39  23 березня
Covid-19 у Раді: тепер перевіряється нардеп із "Слуги народу"
12:43  23 березня
В Києві за добу зафіксовано ще 14 випадків коронавірусу - Кличко
UA | RU
UA | RU
23 березня 2020, 16:54 2

На Тернопільщині дезінфікували церкву, де служив хворий на COVID-19 священик

Читайте также
на русском языке
23 березня 2020, 16:54 2
Читайте также на русском языке
У Заліщиках рятувальники провели дезінфікуючу обробку Української Греко-Католицької церкви Пресвятого Серця Христового 
Фото: ДСНС
У Заліщиках рятувальники провели дезінфікуючу обробку Української Греко-Католицької церкви Пресвятого Серця Христового 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

23 березня в місті Заліщики проведено дезінфекцію Української Греко-Католицької церкви Пресвятого Серця Христового, в якій правив настоятель з лабораторно підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція COVID-19.

Рятувальники у захисних костюмах та масках за допомогою оприскувачів дезінфікували поверхні церковних меблів спеціальним дезрозчином.

Нагадаємо, у Тернополі введена надзвичайна ситуація. Із 23 березня у Тернополі впроваджено низку обмежень і заходів для недопущення поширення коронавірусу на території області

В Тернополі встановили пункти пропуску. З 23 березня встановили 10 контрольно-пропускних пунктів для протидії COVID-19.

У Тернополі призупинили рух громадського транспорту, курсуватимуть спецрейси.

У Тернополі дезінфікують вулиці, зупинки, тротуари. Для знезараження користуються безпечним для населення дезрозчином "Біохлором".


коронавірус
Офіс Президента: коронавірусних тестів вистачить більш як на 10 днів
23 березня 2020, 16:48
В Криму виявили першого хворого на коронавірус: чоловік контактував з понад 30 особами
23 березня 2020, 16:47
У Черкасах із "інфекційкі” готуються виселяти пацієнтів
23 березня 2020, 16:35
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 березня 2020, 15:50
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Андрій Смолій
Геннадій Москаль
Уляна Супрун
Всі блоги »
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »