На Тернопільщині дезінфікували церкву, де служив хворий на COVID-19 священик

У Заліщиках рятувальники провели дезінфікуючу обробку Української Греко-Католицької церкви Пресвятого Серця Христового

Фото: ДСНС

У Заліщиках рятувальники провели дезінфікуючу обробку Української Греко-Католицької церкви Пресвятого Серця Христового

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

23 березня в місті Заліщики проведено дезінфекцію Української Греко-Католицької церкви Пресвятого Серця Христового, в якій правив настоятель з лабораторно підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція COVID-19.

Рятувальники у захисних костюмах та масках за допомогою оприскувачів дезінфікували поверхні церковних меблів спеціальним дезрозчином.

Нагадаємо, у Тернополі введена надзвичайна ситуація. Із 23 березня у Тернополі впроваджено низку обмежень і заходів для недопущення поширення коронавірусу на території області

В Тернополі встановили пункти пропуску. З 23 березня встановили 10 контрольно-пропускних пунктів для протидії COVID-19.

У Тернополі призупинили рух громадського транспорту, курсуватимуть спецрейси.

У Тернополі дезінфікують вулиці, зупинки, тротуари. Для знезараження користуються безпечним для населення дезрозчином "Біохлором".