В Криму виявили першого хворого на коронавірус: чоловік контактував з понад 30 особами

В окупованому Криму зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом

Фото: unsplash

В окупованому Криму зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом

Про це повідомляє підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов у Facebook, передає RegioNews.

"В Республіці Крим підтверджений перший випадок коронавірусної інфекції у жителя півострова, який прибув із Франції. Він перетинав державний кордон РФ в автомобільному пункті пропуску", – написав Аксьонов.

За його даними, хворий не повідомив інформацію про перебування в країнах, неблагополучних щодо коронавірусу. Також стало відомо, що хворий проживає в Євпаторії.

Крім того, Крим. Реалії повідомили, що з інфікованим спілкувалися 37 осіб, з них п'ять - близькі родичі.

"Зрозуміло, що завезення ще будуть, ми повинні бути до цього готові. Після повідомлення оперативного штабу (про першого зараженого – ред.) була завалена "гаряча лінія", дзвонили люди, які приїхали 5-7 днів тому, і повідомляли про прибуття. Тобто ми розуміємо, що ця інформація спочатку була прихована", – зазначила голова управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю Наталя Пеньковська.

Нагадаємо, що через карантин Центр адмінпослуг на "Чонгарі" призупиняє роботу.

Раніше повідомлялося, що Путін відмовився здавати тест на коронавірус після поїздки в Крим.

Крім того, в Криму за останні два роки взагалі відсутнє таке поняття, як ефективна медицина.

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