В Криму виявили першого хворого на коронавірус: чоловік контактував з понад 30 особами
Про це повідомляє підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов у Facebook, передає RegioNews.
"В Республіці Крим підтверджений перший випадок коронавірусної інфекції у жителя півострова, який прибув із Франції. Він перетинав державний кордон РФ в автомобільному пункті пропуску", – написав Аксьонов.
За його даними, хворий не повідомив інформацію про перебування в країнах, неблагополучних щодо коронавірусу. Також стало відомо, що хворий проживає в Євпаторії.
Крім того, Крим. Реалії повідомили, що з інфікованим спілкувалися 37 осіб, з них п'ять - близькі родичі.
"Зрозуміло, що завезення ще будуть, ми повинні бути до цього готові. Після повідомлення оперативного штабу (про першого зараженого – ред.) була завалена "гаряча лінія", дзвонили люди, які приїхали 5-7 днів тому, і повідомляли про прибуття. Тобто ми розуміємо, що ця інформація спочатку була прихована", – зазначила голова управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю Наталя Пеньковська.
Нагадаємо, що через карантин Центр адмінпослуг на "Чонгарі" призупиняє роботу.
Раніше повідомлялося, що Путін відмовився здавати тест на коронавірус після поїздки в Крим.
Крім того, в Криму за останні два роки взагалі відсутнє таке поняття, як ефективна медицина.
Більше по темі: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:24 23 березня На Донбасі бойовики вели обстріли із заборонених мінометів
- 18:23 23 березня СБУ викрила посадовців обленерго, які "списали" 70 млн гривень
- 18:20 23 березня Через "коронавірусного" чиновника у Харківській облраді провели дезинфекцію
- 18:15 23 березня МЗС закликало українців повернутися додому до 27 березня
- 18:14 23 березня Усі працюючі заклади повинні встановити позначки соціальної дистанції, - Шмигаль
- 18:04 23 березня Кабмін дозволив дистанційну торгівлю ліками на час карантину
- 15:50 23 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ