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23 березня 2020, 16:35 6

У Черкасах із "інфекційкі” готуються виселяти пацієнтів

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23 березня 2020, 16:35 6
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Із Черкаської інфекційної лікарні готуються вивезти усіх пацієнтів, якщо хворим на коронавірус містянам не вистачатиме ліжко-місць
Фото: Pixabay
Із Черкаської інфекційної лікарні готуються вивезти усіх пацієнтів, якщо хворим на коронавірус містянам не вистачатиме ліжко-місць

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ "Прочерк”.

"Якщо буде більше пацієнтів, то всіх хворих, у яких повітряно-крапельна інфекція і кишкова, тобто не коронавірусна, переводять в Другу міську лікарню. Там зараз 21 пацієнт, в Другій міській. Їх виписують. А пацієнти із звичайними інфекційними хворобами будуть направлені в Другу міську. А Черкаська інфекційна буде виключно на коронавірусних працювати”, – сказав Олег Стадник, очільник медичної галузі міста Черкаси.

Додав, що у надзвичайних ситуаціях буде задіяна Перша міська і обласна лікарня.

Як писали RegioNews раніше, у Черкаській області 22 березня зареєстрували першого хворого на коронавірус.


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