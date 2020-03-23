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23 березня 2020, 16:48 9

Офіс Президента: коронавірусних тестів вистачить більш як на 10 днів

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23 березня 2020, 16:48 9
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В Україні ПЛР-тестів із виявлення коронавірусної інфекції вистачить на понад 10 днів, очікується на ще декілька поставок тестів і медзасобів
Фото: flickr
В Україні ПЛР-тестів із виявлення коронавірусної інфекції вистачить на понад 10 днів, очікується на ще декілька поставок тестів і медзасобів

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, передає RegioNews.

"Україна забезпечена тестами для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з виявлення коронавірусної інфекції більш ніж на 10 днів", - ідеться в повідомленні.

В ОП зазначили, що першу партію отримали в ніч проти понеділка, коли військовий літак Іл-76 доправив з Китаю медичний вантаж, в тому числі два види тестів: для ПЛР та для експрес-діагностики.

Зазначається, що перша частина партії ПЛР-тестів вже до кінця понеділка буде доправлена в лабораторії всіх областей України.

Також Іл-76 привіз в Україну перші 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, які вже направлені для лікарів та медиків швидкої допомоги в різні регіони України.

Крім того, в Китаї було закуплено та доправлено в Україну апарати штучної вентиляції легень, які, за даними ОП, будуть передані у медзаклади, де є нагальна потреба в цьому обладнанні.

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Нагадаємо, 20 березня військовий вантажний літак Іл-76 вилитів до Китаю за медичним вантажем, необхідним для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

У Київській області лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію у п'ятьох жителів Обухівського району.

Від початку 2020 року на Київщині зафіксовано 65 летальних випадків внаслідок пневмонії.


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