До Зеленського не пускають без термометрії - ЗМІ

Управління державної охорони зобов'язали проводити скринінг температури всіх співробітників і відвідувачів Банкової, а при відмові від термометрії не допускати їх у приміщення

Фото: facebook/president.gov.ua

Управління державної охорони зобов'язали проводити скринінг температури всіх співробітників і відвідувачів Банкової, а при відмові від термометрії не допускати їх у приміщення

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на відповідне розпорядження голови Офісу президента Андрія Єрмака від 12 березня, текст якого мають Українські Новини. "Підрозділу Служби охорони Управління Державної охорони на період карантину впровадити скринінг температури працівників і відвідувачів Офісу президента та Координаційного центру взаємодії з Кабінетом міністрів України з метою недопущення розповсюдження інфекційних захворювань особами, які мають ознаки таких захворювань. Не допускати осіб, які відмовилися проходити термометрію, до приміщень Офісу та Координаційного центру", - йдеться в документі. Як зазначається, особам з температурою вище 37 градусів УДО має рекомендувати звернутися до лікаря. Також керівникам структурних підрозділів ОПУ Єрмак доручив провести роз'яснювальну роботу з працівниками про необхідність дотримання правил протиепідемічної безпеки. Крім того, їм доручено проінформувати працівників про "гарячу лінію" "Порада лікаря по телефону", на яку можна зателефонувати у разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. Державному управлінню справами доручено забезпечити цілодобовий протиепідемічний нагляд в приміщеннях Офісу президента. При цьому Держуправління відмовився повідомити, які саме заходи вживає. "Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. Відомості щодо організації медичного та санітарно-эпидемологического забезпечення заходів за участю вищих посадових осіб держави є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною інформацією)", - пояснили управлінні. Там запевнили, що у зв'язку з карантином вживаються своєчасні та повні профілактичні та протиепідемічні заходи, у тому числі застосовуючи стандартні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я із-за розповсюдження коронавирусної інфекції.

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