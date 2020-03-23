Хворі на коронавірус буковинці почуваються добре

Діти, хворі на коронавірус на Буковині, почуваються добре, стан хворих дорослих теж стабільний. Усі госпіталізовані з підозрою на COVID-19 теж у стабільному стані

Діти, хворі на коронавірус на Буковині, почуваються добре, стан хворих дорослих теж стабільний. Усі госпіталізовані з підозрою на COVID-19 теж у стабільному стані

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