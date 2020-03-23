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23 березня 2020, 13:06

Хворі на коронавірус буковинці почуваються добре

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23 березня 2020, 13:06
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Діти, хворі на коронавірус на Буковині, почуваються добре, стан хворих дорослих теж стабільний. Усі госпіталізовані з підозрою на COVID-19 теж  у стабільному стані
Діти, хворі на коронавірус на Буковині, почуваються добре, стан хворих дорослих теж стабільний. Усі госпіталізовані з підозрою на COVID-19 теж  у стабільному стані

Про це повідомили у прес-службі Чернівецької ОДА, пише RegioNews.

Усі хворі діти, які перебувають в обласній дитячій лікарні, почуваються добре. У обласній клінічній лікарні стан дорослих недужих теж стабільний.

У одного хворого на коронавірус є температура. Ще одному пацієнту із підозрою на COVID-19 сьогодні зроблять рентген.

Стан госпіталізованих у районні лікарні буковинців – без відхилень.

Всього у лікувальних закладах області перебуває 57 буковинців, з них у 15 - підтверджений коронавірус.

Загалом у Чернівецькій області було обстежено 81 людину, підтверджених випадків інфікування COVID-19 – 25.

Нагадаємо, раніше в Чернівцях одужав і перший в Україні пацієнт, у якого діагностували коронавірус.

Сьогодні перший негативний тест отримав другий хворий на коронавірус буковинець.

Станом на вечір 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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