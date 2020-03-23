Хворі на коронавірус буковинці почуваються добре
Про це повідомили у прес-службі Чернівецької ОДА, пише RegioNews.
Усі хворі діти, які перебувають в обласній дитячій лікарні, почуваються добре. У обласній клінічній лікарні стан дорослих недужих теж стабільний.
У одного хворого на коронавірус є температура. Ще одному пацієнту із підозрою на COVID-19 сьогодні зроблять рентген.
Стан госпіталізованих у районні лікарні буковинців – без відхилень.
Всього у лікувальних закладах області перебуває 57 буковинців, з них у 15 - підтверджений коронавірус.
Загалом у Чернівецькій області було обстежено 81 людину, підтверджених випадків інфікування COVID-19 – 25.
Нагадаємо, раніше в Чернівцях одужав і перший в Україні пацієнт, у якого діагностували коронавірус.
Сьогодні перший негативний тест отримав другий хворий на коронавірус буковинець.
Станом на вечір 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
- 14:30 23 березня У Вінниці б’ють через коронавірус: у СБУ розповіли про фейк
- 14:24 23 березня У МОЗ пояснили, в яких випадках "швидка" таки робитиме тести на коронавірус
- 14:16 23 березня Кличко просить Кабмін скасувати ПДВ на комунальні послуги
- 14:03 23 березня Україна входить у нову фазу боротьби з коронавірусом - Ємець
- 14:01 23 березня У Києві вводять обмеження на відвідування магазинів та аптек
- 14:00 23 березня Примхи погоди: У Карпатах мінус 13, сніг і мороз
- 10:41 23 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ