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23 марта 2020, 13:40 5

Как живет Тернополь в условиях чрезвычайной ситуации

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23 марта 2020, 13:40 5
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С 23 марта в Тернополе введен ряд ограничений и мероприятий для недопущения распространения коронавируса на территории области
Фото: Пограничная служба
С 23 марта в Тернополе введен ряд ограничений и мероприятий для недопущения распространения коронавируса на территории области

В Тернополе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

Чрезвычайная ситуация характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения. Поводом для ее введения могут быть катастрофа, авария, пожар, стихийное бедствие, эпидемия и тому подобное.

Следовательно, в Тернополе с 23 марта приостановлена работа общественного транспорта. Введено спецрейсы.

Введен масочный режим. Запрещено находиться в местах общего пользования, в закрытых помещениях, офисах и транспорте общего пользования без масок.

Обустроены контрольно-пропускные пункты на въездах и выездах из Тернополя. Полный перечень КПП по этой ссылке.

Усилен контроль за проведением дезинфекции детских, спортивных площадок, санитарной уборкой мест общего пользования в многоквартирных домах и территорий с массовым пребыванием людей.

Патрульная полиция, Управление ДСНС Украины в Тернопольской области продолжат работу по оповещению населения с автомобилей, оборудованных громкоговорителями, о соблюдении карантинных мероприятий.

Напомним, Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. В пятницу, 20 марта Кабмин собрался на техническое внеочередное заседание для обсуждения вопросов, связанных с противодействием распространения коронавирусной инфекции на территории Украины.


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