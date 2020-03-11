У Тернополі заборонили масові заходи

Підприємцям слід ліквідувати черги і не допускати працівників із ознаками ГРВІ до роботи для протидії поширенню коронавірусу

Підприємцям слід ліквідувати черги і не допускати працівників із ознаками ГРВІ до роботи для протидії поширенню коронавірусу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

З 11 березня 2020 року на території Тернополя заборонили проведення масових заходів у закритих приміщеннях та максимально їх обмежили на відкритих майданчиках.

Таке рішення прийняли під час засідання оперативного штабу.

Жителям радять тимчасово утриматися від поїздок у країни, де є факти виявлення та поширення коронавірусу. А тим, які нещодавно повернулися із цих країн, обмежити спілкування та звернутися до сімейного лікаря.

Підприємцям та керівникам необхідно організувати роботу установ так, щоб ліквідувати черги, сприяти організації системи електронних платежів, працівників із ознаками ГРВІ не допускати до роботи до повного одужання, обмежити відрядження працівників по Україні та поза межами.

У навчальних закладах посилять контроль за проведенням протиепідемічних та дезінфекційних заходів.

Додатково будуть проводити дезінфекцію громадського транспорту. У медичних установах обмежуватимуть відвідування пацієнтів, які перебувають на лікуванні.

Нагадаємо, у Тернополі 3 мільйони гривень спрямують на протидію коронавірусу.

Сьогодні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скасував закордонні відрядження нардепів.Також при вході до під’їздів Верховної Ради розмістять засоби для дезінфекції рук.