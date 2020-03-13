У Тернополі депутатам перед сесією міряють температуру
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.
Сьогодні, 13 березня, у Тернополі відбувається сесія міськради. Задля запобігання поширенню вірусу COVID-19 до початку засідання усім присутнім провели температурний скрінінг та опитування відвідувачів щодо самопочуття.
Заступник начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Ольга Ярмоленко пояснила, що сесія міської ради – це масовий захід, саме тому ввели превентивні заходи.
Нагадаємо, задля профілактики коронавірусу громадський транспорт дезінфікують тричі на день.
У Тернополі заборонили масові заходи. Підприємцям слід ліквідувати черги і не допускати працівників із ознаками ГРВІ до роботи для протидії поширенню інфекції.
У випадку виявлення ознак коронавірусу слід звернутися на цілодобову лінію оперативного штабу за номером телефону 098 441 59 81.
На Тернопільщині не підтвердили коронавірус у семирічної дитини, що повернулася з Італії. Їй встановлено діагноз "грип А".
Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі.
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