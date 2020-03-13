У Тернополі депутатам перед сесією міряють температуру

Необхідність температурного скрінінгу пояснюють великим скупченням людей

Фото із сайту Тернопільської міської ради

Необхідність температурного скрінінгу пояснюють великим скупченням людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

Сьогодні, 13 березня, у Тернополі відбувається сесія міськради. Задля запобігання поширенню вірусу COVID-19 до початку засідання усім присутнім провели температурний скрінінг та опитування відвідувачів щодо самопочуття.

Заступник начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Ольга Ярмоленко пояснила, що сесія міської ради – це масовий захід, саме тому ввели превентивні заходи.

Нагадаємо, задля профілактики коронавірусу громадський транспорт дезінфікують тричі на день.

У Тернополі заборонили масові заходи. Підприємцям слід ліквідувати черги і не допускати працівників із ознаками ГРВІ до роботи для протидії поширенню інфекції.

У випадку виявлення ознак коронавірусу слід звернутися на цілодобову лінію оперативного штабу за номером телефону 098 441 59 81.

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