В Тернополе выделили 2,5 миллиона на противодействие распространения COVID-19

За эти средства приобретут аппарат искусственной вентиляции легких

За эти средства приобретут аппарат искусственной вентиляции легких

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

Сегодня завершила работу 47-я сессия Тернопольского горсовета. На профилактику и борьбу с коронавирусной инфекцией направили 2,5 млн. гривен.

Эти средства пойдут на нужды госпитальных баз на приобретение средств индивидуальной защиты и аппарата искусственной вентиляции легких.

"В больнице скорой помощи завершены работы по дополнительному подведению кислорода, обустроены полноценные самостоятельные боксы, где могут находиться люди с инфекционными заболеваниями, - отмечает городской глава Сергей Надал. – Такие же работы будут выполнены в инфекционном отделении детской больницы".

Напоминаем, в Тернополе депутатам перед сессией меряют температуру.

Для профилактики коронавируса общественный транспорт дезинфицируют трижды на день.

В Тернополе запретили массовые мероприятия. Предпринимателям следует ликвидировать очереди и не допускать сотрудников с признаками ОРВИ к работе для противодействия распространению инфекции.

В случае выявления признаков коронавируса следует обратиться на круглосуточную линию оперативного штаба по номеру телефона 098 441 59 81.

В Тернопольской области не подтвердили коронавирус у семилетнего ребенка, что вернулся из Италии. Ему установлен диагноз "грипп А".

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире.

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