На Тернопільщині не підтвердили коронавірус у дитини, що повернулася з Італії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку обласного лабораторного центру МОЗ України у Facebook.
"За результатами проведених вірусологічною лабораторією досліджень підозру на Covid-19 знято. Діагноз: грип А підтверджено лабораторно методом ПЛР", - йдеться в дописі.
10 березня до обласного лабораторного центру надійшло термінове повідомлення щодо випадку підозри на коронавірусну інфекцію у дитини, яка напередодні захворювання повернулася з Італії.
"Спеціалістами своєчасно проведено епідрозслідування, організовано комплекс необхідних протиепідемічних заходів у вогнищі інфекційного захворювання", - повідомили в лабораторному центрі.
Нагадаємо, у Тернополі заборонили масові заходи. Підприємцям слід ліквідувати черги і не допускати працівників із ознаками ГРВІ до роботи для протидії поширенню інфекції.
Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі.
Крім того, частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.
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10.03.2020р. о 18:15 год. до ДУ"Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" надійшло термінове повідомлення щодо випадку підозри на...Опубліковано ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" Вівторок, 10 березня 2020 р.
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