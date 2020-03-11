На Тернопільщині не підтвердили коронавірус у дитини, що повернулася з Італії

Підозра на захворювання Covid-19 у семирічної дитини не підтвердилася, встановлено діагноз "грип А"

Фото зі сторінки обласного лабораторного центру МОЗ України у Facebook

Підозра на захворювання Covid-19 у семирічної дитини не підтвердилася, встановлено діагноз "грип А"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку обласного лабораторного центру МОЗ України у Facebook.

"За результатами проведених вірусологічною лабораторією досліджень підозру на Covid-19 знято. Діагноз: грип А підтверджено лабораторно методом ПЛР", - йдеться в дописі.

10 березня до обласного лабораторного центру надійшло термінове повідомлення щодо випадку підозри на коронавірусну інфекцію у дитини, яка напередодні захворювання повернулася з Італії.

"Спеціалістами своєчасно проведено епідрозслідування, організовано комплекс необхідних протиепідемічних заходів у вогнищі інфекційного захворювання", - повідомили в лабораторному центрі.

Нагадаємо, у Тернополі заборонили масові заходи. Підприємцям слід ліквідувати черги і не допускати працівників із ознаками ГРВІ до роботи для протидії поширенню інфекції.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі.

Крім того, частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.

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