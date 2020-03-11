11:01  11 березня
Президент представив нового міністра оборони
10:30  11 березня
Коронавірус: Разумков скасував закордонні відрядження нардепів
14:19  11 березня
Кабмін виділив на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень
UA | RU
UA | RU
11 березня 2020, 15:19 6

На Тернопільщині не підтвердили коронавірус у дитини, що повернулася з Італії

Читайте также
на русском языке
11 березня 2020, 15:19 6
Читайте также на русском языке
Підозра на захворювання Covid-19 у семирічної дитини не підтвердилася, встановлено діагноз "грип А"
Фото зі сторінки обласного лабораторного центру МОЗ України у Facebook
Підозра на захворювання Covid-19 у семирічної дитини не підтвердилася, встановлено діагноз "грип А"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку обласного лабораторного центру МОЗ України у Facebook.

"За результатами проведених вірусологічною лабораторією досліджень підозру на Covid-19 знято. Діагноз: грип А підтверджено лабораторно методом ПЛР", - йдеться в дописі.

10 березня до обласного лабораторного центру надійшло термінове повідомлення щодо випадку підозри на коронавірусну інфекцію у дитини, яка напередодні захворювання повернулася з Італії.

"Спеціалістами своєчасно проведено епідрозслідування, організовано комплекс необхідних протиепідемічних заходів у вогнищі інфекційного захворювання", - повідомили в лабораторному центрі.

Нагадаємо, у Тернополі заборонили масові заходи. Підприємцям слід ліквідувати черги і не допускати працівників із ознаками ГРВІ до роботи для протидії поширенню інфекції.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі.

Крім того, частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

10.03.2020р. о 18:15 год. до ДУ"Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" надійшло термінове повідомлення щодо випадку підозри на...

Опубліковано ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" Вівторок, 10 березня 2020 р.


Коронавирус коронавірус тернопіль Тернополь
Заборона кіносеансів і скринінг відвідувачів кафе: що зміниться через карантин у столиці
11 березня 2020, 14:53
Кабмін виділив на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень
11 березня 2020, 14:19
Закарпаття: працівники хоспісу погрожують звільнитися, якщо до них привезуть хворих на коронавірус
11 березня 2020, 14:14
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 березня 2020, 14:09
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Чому партію Порошенка на Рівненщині хочуть віддати екс-ведучому "5 каналу"
10 березня 2020, 17:23
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »