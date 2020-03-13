12:00  13 березня
В окупованій Горлівці 12 випадків коронавірусу - Аваков
13:48  13 березня
Зеленський змінив склад РНБО
13:01  13 березня
Єрмак і Козак домовилися про створення консультативної ради з представниками ОРДЛО
UA | RU
UA | RU
13 березня 2020, 17:12 2

Коронавірус в Чернівцях: в області починають подворові обходи, щоби ізолювати приїжджих з-за кордону

Читайте также
на русском языке
13 березня 2020, 17:12 2
Читайте также на русском языке
Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Фото: Shutterstock
Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилила обмежувальні заходи на Буковині, інформують в Чернівецькій ОДА, пише RegioNews.

До стабілізації епідситуації, відповідними органами буде проводитися подворовий обхід з метою виявлення осіб, які повернулися з країн де зафіксовано COVID-19.

Доручено розробити механізм доставки продуктів харчування, води, ліків особам, які будуть визначені, як такі що підлягають контролю та обсервації.

Також вирішено скасувати проведення особистих прийомів громадян в усіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

До 3 квітня припинено роботу кінотеатрів, театрів, дитячих розважальних центрів, розважальних закладів, спорткомплексів, торгово-розважальних центрів, лазень і всіх ринків на території Чернівецької області, за виключенням продовольчої групи товарів.

Заборонено проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 50 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Доручено забезпечити дистанційне навчання у всіх закладах освіти в області.

Після смерті хворої на коронавірус житомирянки, Чернівецька область - єдина, де зафіксовано коронавірус.

Стан чоловіка, у якого вчора, 12 березня, виявили коронавірус, стабільний. Його дружина, яка виявилась носієм вірусу, знаходиться на обсервації, під наглядом медиків. В жінки немає симптомі інфекційного захворювання. Контактних осіб встановили, вони під наглядом медиків.

Стан першого хворого, якого виявили 3 березня теж задовільний. Кашель послаблюється, температура в межах 37,6 градуса. Його дружина, яка перебуває в ізоляції, здорова, її тести на коронавірус негативні.

Хроніку коронавірусу можна прочитати тут.


коронавірус
Коронавірус у Чернівцях: на кордоні ізолювали трьох буковинців, ще одну жінку госпіталізували з підозрою
13 березня 2020, 14:34
Коронавірус у Чернівцях: тести завезли, ринок закрили, "прочісують" село, де живе хворий
13 березня 2020, 12:27
Мер Чернівців прогнозує збільшення хворих на коронавірус
13 березня 2020, 11:37
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
13 березня 2020, 17:12
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Віктор Таран
Вадим Денисенко
Всі блоги »
Жіночі бої у Харкові. Коронавірус і подруга губернатора заважають Світличній стати нардепом
13 березня 2020, 16:43
"Слуга народу" Гайдай наблизився як ніколи до повного управління Сєвєродонецьком
13 березня 2020, 10:05
Всі публікації »
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »