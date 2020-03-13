Коронавірус в Чернівцях: в області починають подворові обходи, щоби ізолювати приїжджих з-за кордону

Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Фото: Shutterstock

Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилила обмежувальні заходи на Буковині, інформують в Чернівецькій ОДА, пише RegioNews.

До стабілізації епідситуації, відповідними органами буде проводитися подворовий обхід з метою виявлення осіб, які повернулися з країн де зафіксовано COVID-19.

Доручено розробити механізм доставки продуктів харчування, води, ліків особам, які будуть визначені, як такі що підлягають контролю та обсервації.

Також вирішено скасувати проведення особистих прийомів громадян в усіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

До 3 квітня припинено роботу кінотеатрів, театрів, дитячих розважальних центрів, розважальних закладів, спорткомплексів, торгово-розважальних центрів, лазень і всіх ринків на території Чернівецької області, за виключенням продовольчої групи товарів.

Заборонено проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 50 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Доручено забезпечити дистанційне навчання у всіх закладах освіти в області.

Після смерті хворої на коронавірус житомирянки, Чернівецька область - єдина, де зафіксовано коронавірус.

Стан чоловіка, у якого вчора, 12 березня, виявили коронавірус, стабільний. Його дружина, яка виявилась носієм вірусу, знаходиться на обсервації, під наглядом медиків. В жінки немає симптомі інфекційного захворювання. Контактних осіб встановили, вони під наглядом медиків.

Стан першого хворого, якого виявили 3 березня теж задовільний. Кашель послаблюється, температура в межах 37,6 градуса. Його дружина, яка перебуває в ізоляції, здорова, її тести на коронавірус негативні.

Хроніку коронавірусу можна прочитати тут.