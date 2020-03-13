В Тернополе депутатам перед сессией меряют температуру
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.
Сегодня, 13 марта, в Тернополе проходит сессия горсовета. Для предотвращения распространения вируса COVID-19 в начале заседания всем присутствующим провели температурный скрининг и опросили посетителей относительно самочувствия.
Заместитель начальника отдела охраны здоровья и медицинского обеспечения Ольга Ярмоленко объяснила: сессия городского совета – это массовое мероприятие, поэтому ввели превентивные меры.
Напомним, ради профилактики коронавирус общественный транспорт дезинфицируют трижды на день.
В Тернополе запретили массовые мероприятия. Предпринимателям следует ликвидировать очереди и не допускать сотрудников с признаками ОРВИ к работе для противодействия распространению инфекции.
В случае выявления признаков коронавирус следует обратиться на круглосуточную линию оперативного штаба по номеру телефона 098 441 59 81.
На Тернопольщине не подтвердили коронавирус у семилетнего ребенка, что вернулась из Италии. Ей установлен диагноз "грипп А".
Правительство Украины ввел карантин по всей стране из-за вспышки коронавирус в мире.
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