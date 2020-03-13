В Тернополе депутатам перед сессией меряют температуру

Необходимость температурного скрининга объясняют большим скоплением людей

Фото с сайта Тернопольского городского совета

Необходимость температурного скрининга объясняют большим скоплением людей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский городской совет.

Сегодня, 13 марта, в Тернополе проходит сессия горсовета. Для предотвращения распространения вируса COVID-19 в начале заседания всем присутствующим провели температурный скрининг и опросили посетителей относительно самочувствия.

Заместитель начальника отдела охраны здоровья и медицинского обеспечения Ольга Ярмоленко объяснила: сессия городского совета – это массовое мероприятие, поэтому ввели превентивные меры.

Напомним, ради профилактики коронавирус общественный транспорт дезинфицируют трижды на день.

В Тернополе запретили массовые мероприятия. Предпринимателям следует ликвидировать очереди и не допускать сотрудников с признаками ОРВИ к работе для противодействия распространению инфекции.

В случае выявления признаков коронавирус следует обратиться на круглосуточную линию оперативного штаба по номеру телефона 098 441 59 81.

На Тернопольщине не подтвердили коронавирус у семилетнего ребенка, что вернулась из Италии. Ей установлен диагноз "грипп А".

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