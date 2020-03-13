Коронавірус у Чернівцях: в області посилюють обмежувальні заходи, стан хворих коронавірусом стабільний
Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на брифінгу повідомив, що ввечері 12 березня ухвалили ряд обмежувальних заходів, щоб мінімізувати контакти людей у тісному середовищі один з одним, пише RegioNews.
"Ми підсилюємо обмежувальні заходи для всіх спорткомплексів, басейнів, лазень, великих розважальних центрів і просимо громадян, якщо так співпало, що в ці дні у вас заплановані гучні сімейні свята, утримайтеся від таких форматів", - сказав голова ОДА.
Сергій Осачук розповів також, що другий випадок захворювання на коронавірус в Чернівцях відрізняється від першого тим, що захворіла людина, яка не подорожувала за кордон.
"Людина інфікувалася перебуваючи постійно вдома, захворіла через контакт із родичами", - сказав голова ОДА.
Нагадаємо, що дружина хворого перебувала на роботі в Італії протягом останніх 14 днів.
Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Пʼятниця, 13 березня 2020 р.
Сергій Осачук звернувся до буковинців, які впродовж минулих 3-4 тижнів повернулися з-за кордону, максимально самоізолюватися, проявити соціальну відповідальність. Подорожуюча особа може бути носієм вірусу, але не мати симптомів і не захворіти.
Стан чоловіка, у якого вчора, 12 березня, виявили коронавірус, стабільний. Його дружина, яка виявилась носієм вірусу, знаходиться на обсервації, під наглядом медиків. В жінки немає симптомі інфекційного захворювання. Контактних осіб встановили, вони під наглядом медиків.
Стан першого хворого, якого виявили 3 березня теж задовільний. Кашель послаблюється, температура в межах 37,6 градуса. Його дружина, яка перебуває в ізоляції, здорова, її тести на коронавірус негативні.
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