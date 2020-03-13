Коронавірус у Чернівцях: в області посилюють обмежувальні заходи, стан хворих коронавірусом стабільний

Тих, хто прибуває з-за кордону наполегливо просять самоізолюватися, оскільки другий хворий заразивс, не подорожуючи за кордон

Тих, хто прибуває з-за кордону наполегливо просять самоізолюватися, оскільки другий хворий заразивс, не подорожуючи за кордон

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на брифінгу повідомив, що ввечері 12 березня ухвалили ряд обмежувальних заходів, щоб мінімізувати контакти людей у тісному середовищі один з одним, пише RegioNews.

"Ми підсилюємо обмежувальні заходи для всіх спорткомплексів, басейнів, лазень, великих розважальних центрів і просимо громадян, якщо так співпало, що в ці дні у вас заплановані гучні сімейні свята, утримайтеся від таких форматів", - сказав голова ОДА.

Сергій Осачук розповів також, що другий випадок захворювання на коронавірус в Чернівцях відрізняється від першого тим, що захворіла людина, яка не подорожувала за кордон.

"Людина інфікувалася перебуваючи постійно вдома, захворіла через контакт із родичами", - сказав голова ОДА.

Нагадаємо, що дружина хворого перебувала на роботі в Італії протягом останніх 14 днів.

Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Сергій Осачук звернувся до буковинців, які впродовж минулих 3-4 тижнів повернулися з-за кордону, максимально самоізолюватися, проявити соціальну відповідальність. Подорожуюча особа може бути носієм вірусу, але не мати симптомів і не захворіти.

Стан чоловіка, у якого вчора, 12 березня, виявили коронавірус, стабільний. Його дружина, яка виявилась носієм вірусу, знаходиться на обсервації, під наглядом медиків. В жінки немає симптомі інфекційного захворювання. Контактних осіб встановили, вони під наглядом медиків.

Стан першого хворого, якого виявили 3 березня теж задовільний. Кашель послаблюється, температура в межах 37,6 градуса. Його дружина, яка перебуває в ізоляції, здорова, її тести на коронавірус негативні.

Хроніку коронавірусу можна прочитати тут.