Всі питання до Кабміну! - мер Нетішина "перевів стрілки" через карантин

Мер Нетішина, що на Хмельниччині, Олександр Супрунюк вибачився перед громадою через незручності під час карантину і заявив, що нічого не зміг вдіяти проти рішення Кабміну

Мер Нетішина, що на Хмельниччині, Олександр Супрунюк вибачився перед громадою через незручності під час карантину і заявив, що нічого не зміг вдіяти проти рішення Кабміну

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