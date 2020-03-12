Всі питання до Кабміну! - мер Нетішина "перевів стрілки" через карантин
Про це йдеться на Facebook сторінці Нетішинського міського голови Олександра Супрунюка, пише RegioNews.
"Вперше за шість років отримали безапеляційний наказ від Кабміну ввести карантинні заходи з деталізацією – закрити школи, садочки, припинити масові заходи негайно! Без підготовки, без врахування місцевих реалій. Ми хотіли ввести карантин поетапно - заборонили! Хотіли створити чергові групи в садочках-звернувся в міносвіти-сказали, що не їх компетенція. В МОЗ не відповідали, звернувся до нардепа Копанчук, яка звязалась з представниками МОЗ - ніяких виключень нікому - заборонили! Звісно, з Києва видніше! Тому на жаль, але школи і садочки будуть повністю закриті для відвідувачів. Всі питання - до кабміну. Вибачаюсь за незручності, але вдіяти нічого не можемо", - виправдовується мер у відповідь на скарги батьків, яким немає куди подіти дітей на час тривалого карантину в школах і садках.
По короновірусу. Вперше за шість років отримали безапеляційний наказ від кабміну ввести карантинні заходи з...Опубліковано Олександром Супрунюком Четвер, 12 березня 2020 р.
Нагадаємо, учора, 11 березня, через загрозу поширення коронавірусу, Кабінет міністрів своїм указом запровадив карантин у всіх освітніх закладах держави до 3 квітня.
За порушення карантину українцям загрожує до трьох років за ґратами.
- 18:40 12 березня На з'їзді ОПЗД в Одесі ухвалили низку кадрових рішень
- 18:37 12 березня Шмигаль: експорт медичних масок заборонили через внутрішній дефіцит
- 18:33 12 березня У Львові працівникам держустанов перевірятимуть температуру
- 18:32 12 березня Всі питання до Кабміну! - мер Нетішина "перевів стрілки" через карантин
- 18:04 12 березня МОЗ пригрозило меру Харкова за недотримання карантину
- 18:00 12 березня МВФ продовжить співпрацю з новим українським урядом
- 12:57 12 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою