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12 березня 2020, 18:32

Всі питання до Кабміну! - мер Нетішина "перевів стрілки" через карантин

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12 березня 2020, 18:32
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Мер Нетішина, що на Хмельниччині, Олександр Супрунюк вибачився перед громадою через незручності під час карантину і заявив, що нічого не зміг вдіяти проти рішення Кабміну
Мер Нетішина, що на Хмельниччині, Олександр Супрунюк вибачився перед громадою через незручності під час карантину і заявив, що нічого не зміг вдіяти проти рішення Кабміну

Про це йдеться на Facebook сторінці Нетішинського міського голови Олександра Супрунюка, пише RegioNews.

"Вперше за шість років отримали безапеляційний наказ від Кабміну ввести карантинні заходи з деталізацією – закрити школи, садочки, припинити масові заходи негайно! Без підготовки, без врахування місцевих реалій. Ми хотіли ввести карантин поетапно - заборонили! Хотіли створити чергові групи в садочках-звернувся в міносвіти-сказали, що не їх компетенція. В МОЗ не відповідали, звернувся до нардепа Копанчук, яка звязалась з представниками МОЗ - ніяких виключень нікому - заборонили! Звісно, з Києва видніше! Тому на жаль, але школи і садочки будуть повністю закриті для відвідувачів. Всі питання - до кабміну. Вибачаюсь за незручності, але вдіяти нічого не можемо", - виправдовується мер у відповідь на скарги батьків, яким немає куди подіти дітей на час тривалого карантину в школах і садках.

По короновірусу. Вперше за шість років отримали безапеляційний наказ від кабміну ввести карантинні заходи з...

Опубліковано Олександром Супрунюком Четвер, 12 березня 2020 р.

Нагадаємо, учора, 11 березня, через загрозу поширення коронавірусу, Кабінет міністрів своїм указом запровадив карантин у всіх освітніх закладах держави до 3 квітня.

За порушення карантину українцям загрожує до трьох років за ґратами.

Хроніку коронавірусу в Україні можна прочитати тут.


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