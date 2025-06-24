Трагічна ніч на Сумщині: загинуло троє людей, серед них – 8-річний хлопчик

фото: ДСНС Сумщини

Сьогодні вночі, 24 червня, росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді Сумської області ударними БпЛА

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, загинуло троє людей. Серед них – 8-річний хлопчик. Його тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Окрім того, рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів трьох постраждалих, яких передали медикам.

Під час обстрілу на території шести приватних домоволодінь одночасно спалахнули близько 15 будівель. Вогонь охопив житлові та господарські споруди.

До ліквідації наслідків було залучено підрозділи ДСНС, які оперативно локалізували та повністю ліквідували всі осередки займання.

На місці події продовжують працювати екстрені служби, фахівці ДСНС та представники місцевої влади.

Загалом, за попередніми даними, внаслідок атаки загинуло троє людей, ще шестеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня Київ зазнав чергового масованого обстрілу з боку російських військ — столицю атакували ударні безпілотники та балістичні ракети. Відомо про 8 загиблих.