Трагическая ночь на Сумщине: погибли три человека, среди них – 8-летний мальчик

фото: ГСЧС Сумщины

Сегодня ночью, 24 июня, россияне массированно атаковали деревню в Верхнесыворотской общине Сумской области ударными БпЛА

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, погибли три человека. Среди них – 8-летний мальчик. Его тело извлекли из-под завалов разрушенного дома.

Кроме того, спасателям удалось вытащить из-под завалов троих пострадавших, переданных медикам.

При обстреле на территории шести частных домовладений одновременно вспыхнули около 15 зданий. Огонь охватил жилые и хозяйственные постройки.

К ликвидации последствий были привлечены подразделения ГСЧС, которые оперативно локализовали и полностью ликвидировали все очаги возгорания.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, специалисты ГСЧС и местные власти.

По предварительным данным, в результате атаки погибли три человека, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, в ночь на 23 июня Киев подвергся очередному массированному обстрелу со стороны российских войск — столицу атаковали ударные беспилотники и баллистические ракеты. Известно о 8 погибших.