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23 червня 2025, 15:38

У Києві після нічної ракети дістали тіло 8-ї загиблої: тривають пошуки під завалами

23 червня 2025, 15:38
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фото: Телеграм/Тимур Ткаченко
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У Києві триває пошуково-рятувальна операція після нічної ракетної атаки російських військ, яка сталася в ніч на 23 червня

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

За повідомленням Київської міської військової адміністрації та офіційного представника Тимура Ткаченка, рятувальники вже дістали тіло восьмої загиблої людини з-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі.

Станом на 14:30 зафіксовано 33 постраждалих, з яких 25 перебувають у лікарнях Шевченківського району. Раніше, о 11:00, кількість потерпілих становила 31 особу. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою, адже наслідки вибуху залишаються серйозними.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, і, за даними рятувальників, під завалами можуть залишатися ще щонайменше три людини. Фахівці максимально сконцентровані на тому, щоб якнайшвидше розібрати завали та врятувати тих, хто ще може залишатися живим.

Ракетний удар влучив по житловому будинку в одному з найбільш густонаселених районів столиці, що спричинило значні руйнування і жертви серед мирного населення. Обставини події та наслідки обговорюються відповідними службами, триває робота з надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, СБУ викрила у Києві агентів РФ, які готувала замах на Дмитра Гордона.

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