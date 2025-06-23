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23 червня 2025, 18:12

Пекельна ніч у столиці України: Reuters оприлюднило відео масованої атаки на Київ

23 червня 2025, 18:12
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скріншот із відео
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У ніч на 23 червня Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак за останній час

Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

Російські війська випустили по столиці ракети та безпілотники, внаслідок чого загинули мирні жителі та зруйновано десятки об’єктів цивільної інфраструктури.

За офіційною інформацією Офісу Генерального прокурора, у результаті ворожої атаки загинули щонайменше шестеро людей. Ще 16 дістали поранення, серед них - 15-річна дівчина. Найбільші руйнування зафіксовані у Шевченківському районі, де ракета зруйнувала під’їзд п’ятиповерхівки. Рятувальні роботи тривають, під завалами можуть залишатися люди.

Крім цього, вибухова хвиля пошкодила сусідній 25-поверховий будинок, знищила припарковані авто. У семи інших будинках того ж району повибивало вікна. У Святошинському районі пошкоджені офіси, заклад харчування та торгові павільйони біля станції метро. У Голосіївському та Солом’янському районах постраждали бізнес-центри, автівки, а в Подільському - житлові багатоповерхівки.

Раніше повідомлялося про удар по Києву: вже 6 загиблих, серед постраждалих – 15-річна дівчина.

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