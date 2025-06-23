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23 червня 2025, 16:16

Росія використовує нові "Шахеди": у дронах - рідина, що горить навіть у піску

23 червня 2025, 16:16
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Фото: Сергій Флеш
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Російські дрони-камікадзе типу "Шахед" почали оснащувати новими, більш небезпечними бойовими частинами

Про це повідомляє військовий "Флеш", передає RegioNews.

За його словами, ворог тепер споряджає безпілотники спеціальною горючою речовиною - в'язкою рідиною, яка здатна горіти навіть у піску.

Саме такими модифікованими БпЛА, за словами військового, сьогодні атакували Київ. Вогняна суміш у боєприпасах перетворює звичайний удар дрона на особливо руйнівний, спричиняючи складні пожежі та збільшуючи ризик для цивільних.

Експерти наголошують, що поява нових типів спорядження у "Шахедах" свідчить про постійне вдосконалення російських тактик у веденні повітряного терору. Українські підрозділи ППО перебувають у постійній готовності та адаптуються до нових загроз, однак мешканцям радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, Укрзалізниця анонсувала додаткові "літні" поїзди на популярні напрямки.

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