Фото: Сергій Флеш

Про це повідомляє військовий "Флеш", передає RegioNews.

За його словами, ворог тепер споряджає безпілотники спеціальною горючою речовиною - в'язкою рідиною, яка здатна горіти навіть у піску.

Саме такими модифікованими БпЛА, за словами військового, сьогодні атакували Київ. Вогняна суміш у боєприпасах перетворює звичайний удар дрона на особливо руйнівний, спричиняючи складні пожежі та збільшуючи ризик для цивільних.

Експерти наголошують, що поява нових типів спорядження у "Шахедах" свідчить про постійне вдосконалення російських тактик у веденні повітряного терору. Українські підрозділи ППО перебувають у постійній готовності та адаптуються до нових загроз, однак мешканцям радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, Укрзалізниця анонсувала додаткові "літні" поїзди на популярні напрямки.