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23 червня 2025, 20:51

Черговий обстріл Дніпропетровщини: пошкоджено багатоповерхівки та приватні оселі

23 червня 2025, 20:51
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фото: ДніпроОВА
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Нікопольський район знову зазнав ударів з боку російської армії

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Упродовж доби російські війська неодноразово обстрілювали територію Нікопольського району. Під вогонь потрапили як сам райцентр, так і населені пункти Покровської громади. Для атак окупанти використовували FPV-дрони та ствольну артилерію, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

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За попередніми даними, серйозних руйнувань зазнали щонайменше три багатоквартирні будинки, включно з однією багатоповерхівкою. Також обстріли пошкодили п’ять приватних житлових будинків та гараж. У результаті вибухів понівечено господарську споруду, ще дві повністю зруйновані.

Попри масштабні пошкодження, загиблих і поранених серед мирного населення, за оперативною інформацією, немає. На місці працюють комунальні служби, рятувальники та представники місцевої влади, які документують наслідки ворожих дій і допомагають мешканцям ліквідовувати руйнування.

Раніше повідомлялося про авіаудар по Краматорську: з-під завалів деблокували тіла 4 жертв.

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