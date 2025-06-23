фото: ДніпроОВА

Нікопольський район знову зазнав ударів з боку російської армії

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Упродовж доби російські війська неодноразово обстрілювали територію Нікопольського району. Під вогонь потрапили як сам райцентр, так і населені пункти Покровської громади. Для атак окупанти використовували FPV-дрони та ствольну артилерію, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

За попередніми даними, серйозних руйнувань зазнали щонайменше три багатоквартирні будинки, включно з однією багатоповерхівкою. Також обстріли пошкодили п’ять приватних житлових будинків та гараж. У результаті вибухів понівечено господарську споруду, ще дві повністю зруйновані.

Попри масштабні пошкодження, загиблих і поранених серед мирного населення, за оперативною інформацією, немає. На місці працюють комунальні служби, рятувальники та представники місцевої влади, які документують наслідки ворожих дій і допомагають мешканцям ліквідовувати руйнування.

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