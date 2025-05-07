110 атак за добу: на Сумщині загинули четверо цивільних, 14 поранено

фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби доби російські війська здійснили 110 обстрілів по 36 населених пунктах у 11 громадах Сумської області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше ударів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Внаслідок обстрілів загинули четверо мирних жителів: троє – у Сумській громаді (включно з дитиною) та один – у Білопільській громаді. Ще 14 цивільних зазнали поранень, серед них — п'ятеро дітей.

Найбільше постраждалих у Сумській громаді (11 осіб), ще по одному – в Краснопільській та Юнаківській громадах.

Окупанти активно застосовували сучасне озброєння:

майже 10 ударів керованими авіабомбами (КАБ);

майже 35 атак дронами-камікадзе (FPV);

понад 20 скидань ВОГ з БпЛА.

Пошкоджено численні об'єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді – приватні будинки, нежитлові приміщення, автомобілі та церква;

у Білопільській – 6 житлових будинків;

у Юнаківській – 2 домоволодіння.

Загалом повітряна тривога в регіоні тривала понад 15 годин.

Нагадаємо, ввечері 6 травня окупанти атакували балістикою передмістя Сум. Загинуло троє людей, ще 11 постраждали.

У Сумській громаді 7 та 8 травня оголосили Днями жалоби за загиблими у Великочернеччинському старостаті.