110 атак за добу: на Сумщині загинули четверо цивільних, 14 поранено
Протягом минулої доби доби російські війська здійснили 110 обстрілів по 36 населених пунктах у 11 громадах Сумської області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що найбільше ударів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Внаслідок обстрілів загинули четверо мирних жителів: троє – у Сумській громаді (включно з дитиною) та один – у Білопільській громаді. Ще 14 цивільних зазнали поранень, серед них — п'ятеро дітей.
Найбільше постраждалих у Сумській громаді (11 осіб), ще по одному – в Краснопільській та Юнаківській громадах.
Окупанти активно застосовували сучасне озброєння:
- майже 10 ударів керованими авіабомбами (КАБ);
- майже 35 атак дронами-камікадзе (FPV);
- понад 20 скидань ВОГ з БпЛА.
Пошкоджено численні об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді – приватні будинки, нежитлові приміщення, автомобілі та церква;
- у Білопільській – 6 житлових будинків;
- у Юнаківській – 2 домоволодіння.
Загалом повітряна тривога в регіоні тривала понад 15 годин.
Нагадаємо, ввечері 6 травня окупанти атакували балістикою передмістя Сум. Загинуло троє людей, ще 11 постраждали.
У Сумській громаді 7 та 8 травня оголосили Днями жалоби за загиблими у Великочернеччинському старостаті.