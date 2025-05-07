Росіяни скинули авіабомби на громаду в Запорізькій області: горіли будинки, є потерпілий
У середу вранці, 7 травня, російські терористи вдарили трьома авіабомбами по одному з селищ Гуляйпільської громади. Постраждав цивільний
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки загорілись приватні будинки.
"Попередньо, 61-річний чоловік отримав поранення. Йому надають допомогу", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора ввечері російські загарбники вдарили КАБами по Покровській громаді Синельниківського району. Постраждали восьмеро мирних жителів.
Раніше повідомлялося, що минулої доби російські окупанти завдали 628 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо жителів Запоріжжя.
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