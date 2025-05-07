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07 травня 2025, 08:30

Війська РФ вбили 2 жителів Херсонщини, постраждали 6 цивільних

07 травня 2025, 08:30
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби, 6 травня, окупаційні російські війська тероризували 35 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали шестеро мирних жителів, дві людини загинули

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дудчани, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Костирка, Комишани, Крупиця, Львове, Микільське, Миколаївка, Новоберислав, Новоолександрівка, Новорайськ, Новотягинка, Нововоронцовка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Республіканець, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Червоний Яр та Шляхове.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили багатоповерхівку та дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід, складське приміщення та цивільний автомобіль.

Нагадаємо, вчора російські війська атакували село Комишани Херсонського району. Через ворожі обстріли загинула мирна мешканка.

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